محما خليل: تصريحات نصيّف "عنصرية" وهدفها الشرخ بين الشيعة والكورد

أربيل (كوردستان 24)- قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل اليوم الجمعة إن التصريحات المسيئة للنائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف بحق الحزب الديمقراطي تحمل "طابعاً عنصرياً"، داعياً في الوقت نفسه قادة المكون الشيعي إلى شجبها.

وأضاف محما خليل في بيان أصدره مكتبه الإعلامي أن تصريحات نصيف "مجرد غطاء وهي مرفوضة، وذات طابع عنصري يحاسب عليها القانون والدستور وتتنافى تماماً مع القيم والعادات وفروسية الخصومة".

وأشار إلى أن "هذه التصريحات لا يمكن إلا أن تندرج ضمن نيات مبيتة ويبدو أنها مؤمنة بها، بهدف صنع شرخ كبير بين المكونين الرئيسيين للشعب العراقي".

وأوضح خليل أن "الخصومة التي تحملها لا تبيح لها أن تستهدف حزباً مناضلاً يشهد له القريب والبعيد والعدو والصديق بهذا النضال، إذ أنها تناست بان حزبنا الديمقراطي الكوردستاني، كان هو الملاذ الآمن لكل العراقيين والقوى الوطنية في أيام المعارضة، وهذا الأمر لم تكن هي تعرفه لأنها كانت خارج هذه الدائرة".

وأكد أن "التاريخ لا يمكن أن يمحى بمنطلقات في غاية العنصرية، وتحاول عزل المكون الكوردي والحزب الديمقراطي الكوردستاني عن المشهد العراقي، والذي يعتبر الحزب لاعباً رئيسياً وملاذاً في كثير من المواقف العصيبة التي مرت على البلد".

وتساءل "فهل يمكن أن تنسى نصيف المواقف التي اتخذها فخامة الرئيس مسعود بارزاني في حل الكثير من المشكلات التي عصفت بالبلاد؟، وهل تنسى حكمته في كثير من المواقف التي وصل بعضها الى مديات كبيرة؟"

وتابع "لذا عليها أن تراجع نفسها وان لا تزج نفسها بمواضيع هي أكبر من أن تكون مادة للمساجلات السياسية".

ودعا خليل "ائتلاف دولة القانون وقادة المكون الشيعي إلى أن يشجبوا هذه التصريحات غير المسؤولة، التي تحاول من خلالها صنع هالة من العداء لحزبنا الديمقراطي الكوردستاني المناضل".