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كوردستان24 تطلق خدمة الأخبار العاجلة عبر تويتر

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شعار كوردستان 24
شعار كوردستان 24
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أربيل (كوردستان 24)- أطلقت كوردستان24 خدمتها للأخبار العاجلة باللغة العربية عبر موقع "تويتر" لنشر آخر الأحداث العاجلة في إقليم كوردستان والعالم.

وتهدف هذه الخطوة، التي تأتي في إطار إستراتيجية مؤسسة كوردستان 24 ورؤيتها الجديدة، لمواكبة النقلة العالمية في المحتوى الإخباري وتمكين المستخدمين من الوصول إليه سريعاً.

وبإطلاق خدمة الأخبار العاجلة لكوردستان 24 عبر تويتر، أصبح بإمكان المستخدمين الاطلاع على الأحداث العاجلة لحظة بلحظة وفور وقوعها، والتفاعل معها على مدار الساعة.

ويمكنكم متابعة الأخبار العاجلة على الحساب التالي: انقر هنا.

أو 

https://twitter.com/K24breaking

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