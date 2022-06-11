سیاسة

وفد من وزارة البيشمركة يتوجه إلى واشنطن

سيعقد الوفد لقاءات واجتماعات عدة خلال فترة تواجده في واشنطن، بالإضافة إلى المشاركة في جميع برامج "Nesa"
author_image Kurdistan24 اربیل
وزارة البيشمركة - أربيل
وزارة البيشمركة - أربيل
العالم واشنطن وزارة البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- يجري وفد من وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان زيارة إلى واشنطن للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات ولحضور ندوة تقيمها منظمة "نيسا" الأمريكية.

يذكر أن الوفد العسكري الكوردي أثناء إقامته في واشنطن سيشارك في سلسلة من الاجتماعات والندوات التي تقيمها منظمة "نيسا" الأمريكية".

كما سيعقد الوفد لقاءات واجتماعات عدة خلال فترة تواجده في واشنطن، بالإضافة إلى المشاركة في جميع برامج "Nesa" المخصصة للبحث الاستراتيجي الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

والبيشمركة هي القوة العسكرية الرسمية في كوردستان، وجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، واثبتت جدارتها خلال سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش.

وفد وزارة البيشمركة

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف