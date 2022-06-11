وفد من وزارة البيشمركة يتوجه إلى واشنطن

أربيل (كوردستان 24)- يجري وفد من وزارة البيشمركة في حكومة اقليم كوردستان زيارة إلى واشنطن للمشاركة في سلسلة من الاجتماعات ولحضور ندوة تقيمها منظمة "نيسا" الأمريكية.

يذكر أن الوفد العسكري الكوردي أثناء إقامته في واشنطن سيشارك في سلسلة من الاجتماعات والندوات التي تقيمها منظمة "نيسا" الأمريكية".

كما سيعقد الوفد لقاءات واجتماعات عدة خلال فترة تواجده في واشنطن، بالإضافة إلى المشاركة في جميع برامج "Nesa" المخصصة للبحث الاستراتيجي الدولي، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط".

والبيشمركة هي القوة العسكرية الرسمية في كوردستان، وجزء من المنظومة الدفاعية العراقية، واثبتت جدارتها خلال سنوات من الحرب ضد تنظيم داعش.