رحيل مؤيد البدري أيقونة "الرياضة في أسبوع" ووصيته تمنع دفنه في العراق

أربيل (كوردستان 24)- غيّب الموت رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق المعلّق الرياضي المعروف عربياً مؤيد البدري في إنكلترا عن 88 عاماً، بعد معاناة طويلة مع المرض.

ونعت وزارة الشباب والرياضة العراقية رحيل البدري الذي ترأس مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم لعشر سنوات (1977-1988).

وقالت الوزارة في بيان "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا اليوم نبأ وفاة شيخ المعلقين الرياضيين العراقيين والعرب ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم الأسبق مؤيد البدري الشخصية الرياضية الكبيرة".

وأضافت "نعزّي أنفسنا وجماهيرنا الرياضية وشعبنا برحيل هذه القامة الرياضية الخالدة".

ويعدّ البدري المولود في منطقة الأعظمية في بغداد عام 1934، من أشهر الشخصيات الرياضية والإعلامية المعروفة محلياً بفضل برنامجه الشهير "الرياضة في أسبوع" كل ثلاثاء عبر شاشة تلفزيون العراق على مدى ثلاثين عاماً منذ 1963.

ويُعتبر البدري كذلك واحداً من أبرز المعلقين الرياضيين في العراق والدول العربية، واقترن اسمه ببطولة كأس الخليج.

غادر البدري الذي تخرج من معهد التربية الرياضية العالي في جامعة بغداد عام 1957 قبل أن يكمل دراسته في الولايات المتحدة، العراق عام 1994 واستقر في العاصمة القطرية الدوحة.

عمل مسؤولاً إدارياً في النادي العربي لسنوات عدة هناك، قبل أن يستقر في السنوات السبع الأخيرة مع عائلته في إنكلترا التي يوارى فيها الثرى، بحسب وصيته.