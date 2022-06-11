العراق يسجل ارتفاعاً بوتيرة إصابات ووفيات الحمى النزفية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت عن ارتفاع جديد بوتيرة حالات الإصابات والوفيات بمرض الحمى النزفية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للصحفيين إن إصابات الحمى النزفية بلغت 162 حالة من بينها 27 وفاة منذ بداية العام.

يأتي هذا بينما تحاول السلطات الصحية الحد من انتشار هذا المرض الفيروسي الذي ينتقل عن طريق الماشية.

وقبل شهر واحد، أعلنت وزارة الصحة عن 12 وفاة بالمرض الذي يحدث انتقاله إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة.

وتقول السلطات العراقية إن غالبية الإصابات سُجلت في محافظة ذي قار بواقع 61 إصابة.

في غضون ذلك، سجلت أربيل عاصمة إقليم كوردستان أول حالة وفاة، وفق ما أعلنت عنه وزارة صحة الإقليم، مشيرة إلى أن الوفاة كانت لشاب في العشرينيات من عمره.