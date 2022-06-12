المفوضية الأوروبية: الأسبوع المقبل سنرد بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي

أربيل (كوردستان 24)- وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال زيارة مفاجئة لكييف السبت برد "الأسبوع المقبل" بشأن ترشح أوكرانيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بينما تشتد وتيرة الهجوم الروسي في شرق أوكرانيا.

وقالت فون دير لايين في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "مناقشات اليوم ستتيح لنا الانتهاء من تقييمنا بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وتطالب أوكرانيا بـ"التزام قانوني" ملموس من الأوروبيين من أجل منحها سريعاً وضع الدولة المرشحة رسميا للانضمام إلى الاتحاد، غير أن الدول الـ27 منقسمة حيال هذه المسألة.

تصاعد القتال على الجبهات الواقعة شرق أوكرانيا، بينما لا يزال الجيش الروسي يقصف ضواحي خاركيف ثاني أكبر مدنها. كما تعرضت المنطقة المحيطة بمدينة تشورتكيف، بمنطقة ترنوبيل غربا للقصف مساء السبت.

وفي إشارة الى إصرار موسكو على وضع يدها على ما يعتبره الكرملين أرضًا روسية، سلمت الإدارة الموالية لموسكو في خيرسون السبت جوازات سفر روسية لعدد من سكان هذه المدينة التي تحتلها القوات الروسية في جنوب أوكرانيا، وفق ما ذكرت وكالات الأنباء الروسية.

ذكرت صحيفة بيلد ام سونتاج اليوم السبت أن المستشار الألماني أولاف شولتس سيتوجه إلى كييف مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء إيطاليا ماريو دراجي قبل قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نهاية يونيو/حزيران. نقلت الصحيفة الخبر عن مصادر حكومية فرنسية وأوكرانية.