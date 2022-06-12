الصدر: ينبغي فصل الحشد الشعبي عن الصراعات السياسية وعن "الفصائل"

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد، إلى فصل الحشد الشعبي عن الصراعات السياسية، وعما تُسمى بالفصائل المسلحة في العراق.

وقال الصدر في بيان، "من هنا صار لزاما على الجميع تنظيم الحشد وقياداته والإلتزام بالمركزية وفصلهم عن ما يسمى بالفصائل وتصفيته من المسيئين من أجل بقاء سمعة الجهاد والمجاهدين ودمـائهم طاهرة أولا ومن أجل تقوية العراق وقوّاته الأمنية ثانيا وليبقى الحشد حشد الوطن وفي الوطن ثالثا".

وتأتي تصريحات الصدر في ذكرى إطلاق المرجعية الدينية الشيعية في العراق فتوى "الجهاد الكفائي" لحمل السلاح ضد تنظيم داعش بعد اجتياحه مساحة تُقدر بثلثي العراق في أواسط العام 2014.

واكد الصدر على أنه "لا ينبغي زجّ عنوان الحشد بالسياسة والتجارة والخلافات والصراعات السياسية وما شاكل ذلك فلا ينبغي لهم ذلك".

وكان الصدر دعا في شهر تشرين الثاني /نوفمبر، إلى حل الحشد الشعبي ونزع سلاحه بشكل يضمن تقييد عمله ضمن ما نصت عليه "فتوى" تأسيسه والتي أطلقها المرجع الديني الشيعي اية الله علي السيستاني.

وتأسس الحشد الشعبي في حزيران 2014 بعد سيطرة تنظيم داعش على مدينة الموصل، بفتوى من المرجعية الدينية الشيعية، وحارب تنظيم داعش مع الجيش العراقي.