انواء كوردستان تتوقع انخفاضا في درجات الحرارة وموجة غبار

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كوردستان اليوم الأحد، انخفاض درجات الحرارة في مدن الإقليم، وموجة غبار خفيف.

وذكرت المديرية في بيان، ان "حالة الطقس اليوم الاحد ستكون صحوا، وسرعة الرياح ستكون مابين 15 الى 30 كم في الساعة".

واضاف ان حالة الجو ليوم غد الاثنين ستكون صحوا، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلا وسرعة الرياح ستكون مابين 15 الى 30 كم ومديات الرؤية ستكون مابين 7-8كم".

وتابعت المديرية ان الطقس في مدن كوردستان سيشهد يوم غد الاثنين ارتفاع موجة غبار خفيفة، وسيكون تأثيرها أكبر في حدود محافظتي اربيل وكركوك ودارة كرميان.

ومن المتوقع أن تكون درجات الحرارة كالتالي: أربيل 39 درجة مئوية، السليمانية 36 درجة، دهوك 38 درجة، كركوك 40، حلبجة 40 درجة مئوية.