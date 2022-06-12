سیاسة

ضمن برنامج يشمل المؤسسات كافة.. مسرور بارزاني يتفقد وزارة الإعمار والإسكان

الزيارة تأتي في إطار زياراته إلى المؤسسات الحكومية كافة
author_image Kurdistan24 اربیل
مسرور بارزاني يتفقد وزارة الإعمار والإسكان
مسرور بارزاني يتفقد وزارة الإعمار والإسكان
کوردستان إقليم كوردستان مسرور بارزاني يتفقد وزارة الإعمار والإسكان

أربيل (كوردستان 24)- تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد وزارة الإعمار والإسكان، وذلك في إطار زياراته إلى المؤسسات الحكومية كافة.

واجتمع رئيس حكومة إقليم كوردستان مع وزير الإعمار والإسكان وكبار المسؤولين في الوزارة، وبحث معهم جملة من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة.

وكان مسرور بارزاني قد تفقد في الآونة الأخيرة وزارتي الداخلية والبلديات، واطلع عن الشؤون الوزارية وتسيير معاملات المواطنين وأصدر عدة توجيهات بهذا الصدد.

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