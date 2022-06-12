مسرور بارزاني: مشروع السكك الحديدية خطوة بالغة الأهمية لربط المدن ببعضها وتعزيز التبادل التجاري

أربيل (كوردستان 24)- في إطار زياراته إلى الوزارات والدوائر الحكومية، زار رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد 12 حزيران (يونيو) 2022، وزارة الإعمار والإسكان، واستقبله وزير الإعمار والإسكان دانا عبد الكريم.

وبعد ذلك، أشرف رئيس الحكومة على اجتماع خاص بوزارة الإعمار والإسكان بحضور الوزير ووكيل الوزارة والمستشارين والمديرين العامين.

وفي مستهل الاجتماع، عرض وزير الإعمار والإسكان إيجازاً عن عمل الوزارة ونشاطاتها ومشاريعها، وأشار إلى خطة الوزارة للسنوات الأربع، والمشاريع المنجزة خلال فترة عمل الكابينة الوزارية، كما سلط الضوء على المشاريع المستمرة، ومنها المشاريع ذات الأهمية والأولوية، مع الإشارة إلى تخصيص الميزانية اللازمة لعدد من مشاريع الطرق ذات المسارين بين المدن.

وفي سياق ذلك، أشار رئيس الحكومة في كلمة له، إلى أن حكومة إقليم كوردستان، ورغم المشاكل والعقبات والأزمة المالية، تمكنت وفق خطتها وميزانيتها المتاحة ونتيجة برنامجها الإصلاحي ودعم القطاع الخاص، من تنفيذ مشاريع عدة في جميع أنحاء إقليم كوردستان، ولا سيما في النقل والطرق، إلى جانب العمل على مشاريع مهمة واستراتيجية مثل مشروع السكك الحديدية، الذي يعدّ خطوة بالغة الأهمية لربط المدن والمناطق، فضلاً عن تعزيز التبادل التجاري بين إقليم كوردستان والمحافظات العراقية ودول الجوار.

كذلك أكد رئيس الحكومة على أهمية الاهتمام بالطرق، وإنشاء طرق ذات مسارين بين محافظات الإقليم ومدنه بشكل متطور ووفقاً للشروط والمعايير العالمية، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إعادة تأهيل وتجديد الطرق والشوارع الحالية بطريقة جيدة تجعلها تتحمل العدد الهائل للسيارات في كوردستان والظروف المناخية.

وتحدث رئيس الحكومة عن خطط الحكومة في المجال الإسكاني، حيث من المقرر إنشاء 20 ألف وحدة سكنية للمستأجرين ومحدودي الدخل، بدعم القطاع الخاص، في المحافظات والإدارات المستقلة في إقليم كوردستان، وذلك بأسعار ميسّرة وأقساط طويلة الأجل وبجودة عالية، وسيتم العمل في الوقت ذاته على استكمال الإجراءات الخاصة بـ9 آلاف وحدة سكنية أخرى قيد الإنشاء منذ عدة سنوات، ولم تكتمل لغاية الآن.

وفي محور آخر من الاجتماع، شدد رئيس الحكومة على ضرورة إيلاء القرى والأرياف في كوردستان أهمية كبيرة، وإعادة تأهيل طرقها وتحسين معيشة القرويين، وبهذا الصدد ستدعم الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص إطلاق مشاريع صغيرة في مجالات الزراعة والصناعة والمهن الصناعية في القرى لصالح القرويين في كوردستان، والمضي في تطوير اقتصاد كوردستان.

وفي ختام الاجتماع، تم تقديم العديد من المقترحات والتوصيات من قبل الحضور لتعزيز عمل الوزارة وتنفيذ المشاريع والقضاء على الروتين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.