سیاسة

في تطور جديد.. الصدر يدعو نوابه لتقديم استقالاتهم للحلبوسي

"الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات"
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مقتدى الصدر
مقتدى الصدر
العراق العراق الصدر استقالة الكتلة الصدرية

أربيل (كوردستان 24)- دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الأحد نواب كتلته إلى تقديم استقالاتهم لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

وقال الصدر في بيان "على رئيس الكتلة الصدرية الأخ حسن العذاري.. أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".

ووجّه الصدر شكره لنواب الكتلة الصدرية "لما قدموه في هذه الفترة القصيرة... كما الشكر موصول لحلفائنا في تحالف إنقاذ الوطن لما أبدوه من وطنية وثبات.. وهم الآن في حلّ مني جزاهم الله خير الجزاء".

وتابع "وهذا شكر خاص لابن عمنا السيد جعفر الصدر... الذي كان مرشحنا المستقل لرئاسة الوزراء".

وأشار إلى أن تقديم الاستقالات يعتبر "تضحية مني من أجل الوطن والشعب لتخليصهم من المصير المجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنة ووحدته واستقراره".

واختتم بيانه بالقول "الوطن والشعب أولاً.. اللهم أني أبرأت ذمتي أمامك وأمام شعبي... والسلام".

وكان الصدر قد وجّه في وقت سابق نواب الكتلة الصدرية إلى كتابة استقالاتهم استعداداً لتقديمها إلى رئيس البرلمان بسبب الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد.

وليس من الواضح بعد معرفة فيما لو كان رئيس البرلمان سيوافق على استقالات نواب الصدر.

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