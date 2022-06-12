سیاسة

الحلبوسي يعلق على استقالة الكتلة الصدرية من البرلمان العراقي

سبق أن قال الصدر إن تقديم الاستقالات "تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول"
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رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي
کوردستان الحلبوسي العراق الصدر استقالة الكتلة الصدرية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي اليوم الأحد إنه وافق على استقالة نواب الكتلة الصدرية "على مضض".

ووافق الحلبوسي في وقت سابق من مساء اليوم الأحد على استقالات نواب الكتلة الصدرية، وظهر في تسجيل مصور حصلت عليه كوردستان 24، وهو يوقع على استقالة النواب، في خطوة من شأنها أن تعقد المشهد السياسي العراقي.

وكتب الحلبوسي في حسابه على تويتر "نزولاً عند رغبة سماحة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

وتابع "لقد بذلنا جهداً مخلصاً وصادقاً لثني سماحته عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحياً وليس سبباً معطِّلاً؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار".

ويأتي ذلك في ظل جمود مستمر منذ فترة طويلة بخصوص تشكيل الحكومة وسط تنافس حاد بين التحالف الثلاثي الذي كان الصدر جزءاً منه وبين الإطار التنسيقي الشيعي.

وسبق أن قال الصدر إن تقديم الاستقالات "تضحية مني للبلاد والشعب لتخليصهم من المصير المجهول".

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