سیاسة

جعفر الصدر يقرر الانسحاب من الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق محمد جعفر الصدر الاستقالة رئاسة الحكومة

أربيل (كوردستان 24)- اعلن محمد جعفر الصدر، اليوم الاثنين، انسحابه من الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة.

ونشر الصدر في حسابه على موقع تويتر، "كنت قبلت ترشيح سماحة السيد الصدر (دام ظله) دعماً لمشروعه الوطنيّ الاصلاحيّ، وقد حان الآن وقت الاعتذار والانسحاب".

واضاف، "شكرا لسماحته ولتحالف انقاذ الوطن على ثقتهم."

ووافق رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي امس الأحد، على استقالات أعضاء الكتلة الصدرية، بعد ان كان زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، قد وجه بتقديم استقالات أعضاء الكتلة الصدرية، من البرلمان.

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