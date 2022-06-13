اقتصاد

‏اربيل.. وزارة البلديات تخصص اكثر من 5 مليارات دينار لتنفيذ 34 مشروعا‏

author_image سوار أحمد
کوردستان وزارة البلديات والسياحة اربيل مشاريع خدمية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة اليوم الاثنين، تخصيص أكثر من 5 مليارات و459 مليون دينار لتنفيذ 34 مشروعا خدميا في أربيل.‏

‏وبحسب ما افاد بيان، فإن وزير البلديات والسياحة ساسان عواني، قد وافق على تخصيص نسبة 15 بالمئة، من واردات مديرية بلدية أربيل، وبحسب خطة عام 2022، وذلك لتنفيذ هذه المشاريع الخدمية.

‏ووفقا للبيان فإن هذه المشاريع تضم ترميم الشوارع وتعبيدها، وتجديد العاب الأطفال وترميم الحدائق، والأرصفة، وعمليات زرع الشتلات والتشجير وغيرها.

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