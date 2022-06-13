سیاسة

مسرور بارزاني يتفقد وزارة الزراعة والموارد المائية استكمالا لبرنامج يشمل المؤسسات كافة

author_image سوار أحمد
کوردستان مسرور بارزاني وزارة الزراعة والموارد المائية اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأثنين، وزارة الزراعة والموارد المائية، وذلك استكمالا لزياراته إلى المؤسسات الحكومية كافة.

ويوم امس الأحد، أجرى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني زيارة لوزارة الإعمار والإسكان.

واجتمع مسرور بارزاني مع وزير الإعمار والإسكان وكبار المسؤولين في الوزارة، وبحث معهم جملة من الملفات المتعلقة بعمل الوزارة.

وكان مسرور بارزاني قد تفقد في الآونة الأخيرة وزارتي الداخلية والبلديات، واطلع عن الشؤون الوزارية وتسيير معاملات المواطنين وأصدر عدة توجيهات بهذا الصدد.

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