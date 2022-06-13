مسرور بارزاني يتحدث عن بناء سدود جديدة ويؤكد على أهمية الاهتمام بالقطاع الزراعي

أربيل (كوردستان 24)- استكمالاً لزياراته إلى الوزارات والدوائر الحكومية، تفقد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 13 حزيران (يونيو) 2022، وزارة الزراعة والموارد المائية، واستقبلته وزيرة الزراعة والموارد المائية بيكرد طالباني.

وأشرف رئيس الحكومة على اجتماع خاص بوزارة الزراعة والموارد المائية بحضور الوزيرة ووكيل الوزارة والمستشارين والمديرين العامين.

وفي مستهل اللقاء، استعرضت وزيرة الزراعة والموارد المائية تقريراً بشأن عمل الوزارة وأنشطتها ومشاريعها الوزارية وبرامجها وخططها الرامية للارتقاء بالقطاع الزراعي والموارد المائية. ووجّهت وزيرة الزراعة شكرها إلى رئيس الحكومة على اهتمامه المستمر لإنعاش وتطوير القطاع الزراعي والمحاصيل والمنتجات المحلية وتوفير الأمن الغذائي.

وفي سياق ذلك، أشار رئيس الحكومة في كلمة له، إلى استمرار الكابينة الوزارية التاسعة لحكومة الإقليم في الاهتمام بالزراعة باعتبارها أساساً رئيسياً لإرساء بنية اقتصادية متينة، خاصة وأن الله تعالى وهب إقليم كوردستان طبيعة خلّابة وأرضاً خصبة، ولا بد من استثمارها بأفضل السبل، بما يجعلها تصب في خدمة أهالي كوردستان، إلى جانب التنمية الاقتصادية.

وجدد رئيس الحكومة التأكيد على أهمية بذل أقصى الجهود الممكنة بهدف ضمان الأمن المائي والغذائي ودعم المنتجات والمحاصيل المحلية لمزارعي كوردستان، وأشار إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي وإيجاد أسواق للمحاصيل المحلية، شغل ركيزة أساسية في مباحثاته التي أجراها خلال جميع زياراته إلى الدول الأجنبية ولقاءاته مع كبار مسؤولي تلك الدول.

وفي محور آخر من الاجتماع، تحدث رئيس الحكومة عن أهمية الترشيد في المياه والحفاظ على المياه الجوفية والاهتمام بالسدود وتخزين المياه وبناء سدود جديدة، إذ يمكن استغلال السدود كمشاريع سياحية، إضافة إلى فوائدها الزراعية وإنتاج الطاقة الكهربائية، كما أكد أن حماية الثروة المائية وعدم إهدارها، واجب رئيسي تتحمله الحكومة والمجتمع والمواطنون.

كذلك أشار رئيس الحكومة إلى أهمية زيادة المساحات الخضراء في المدن، مع الأخذ بنظر الاعتبار الشروط البيئية في إنشاء الغابات وحمايتها، وزيادة الاهتمام بالمتنزهات والحدائق لكونها أحد العوامل المهمة في مواجهة الجفاف والتغير المناخي.

وفي ختام الاجتماع، عرض الحضور جملة من الإرشادات والتوجيهات والمقترحات والتي تهدف لتعزيز القطاع الزراعي وحماية الموارد المائية.