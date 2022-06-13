سیاسة

الإطار التنسيقي يعد بتشكيل الحكومة بعد يوم من استقالة الكتلة الصدرية

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صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
العراق العراق الإطار التنسيقي الكتلة الصدرية

أربيل (كوردستان 24)- قال الإطار التنسيقي الشيعي اليوم الاثنين إنه سيواصل تحركاته لتشكيل الحكومة الجديدة على الرغم من استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب.

جاء ذلك في بيان أصدره الإطار التنسيقي بعد اجتماع عقده اليوم لمناقشة التطورات الأخيرة على الساحة العراقية بعد استقالة الكتلة الصدرية.

ودخل العراق في منعطف جديد بعد أن استقال نواب الكتلة الصدرية من مجلس النواب إثر دعوة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر طلب فيها تقديم استقالاتهم.

وقال الإطار في بيان إنه يؤكد استمراره بـ"الخطوات اللازمة لمعالجة الأزمة السياسية والمضي في الحوارات مع القوى السياسية كافة لاستكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومة خدمة وطنية".

وأضاف أنه كان يأمل أن "يمضي مع جميع القوى السياسية لكنه يحترم قرار الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب".

ويأتي ذلك في ظل جمود مستمر منذ فترة طويلة يتمحور حول تشكيل الحكومة على الرغم من مضي نحو سبعة أشهر على الانتخابات النيابية.

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