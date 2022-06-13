أمطار غزيرة ورياح وفيضانات مباغتة ترفع حصيلة الضحايا في تركيا

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت السلطات التركية اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والرياح والفيضانات في شمال البلاد ووسطها.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن السلطات قولها إن خمسة أشخاص لقوا حتفهم لغاية الآن، إثر الفيضانات المباغتة التي شهدتها مناطق عديدة نهاية الأسبوع.

وذكرت تقارير محلية أن فرق الإنقاذ التركية عثرت في العاصمة أنقرة على جثة شخص كان قد اُعتبر قبل يومين في عداد المفقودين.

وحذرت إدارة الكوارث والطوارئ من استمرار سوء الأحوال الجوية في 42 بلدة ومدينة في وسط تركيا وشمالها، بضمنها أنقرة.

وقررت المدارس الابتدائية والثانوية إغلاق أبوابها في أنقرة وجميريك.

وفي العام الماضي، قضى نحو 100 شخص من جراء كوارث متصلة بسوء الأحوال الجوية، ولا سيما الفيضانات المباغتة وحرائق الغابات والجفاف.

وهطلت أمطار غزيرة في نهاية الأسبوع في وسط البلاد مصحوبة بالبَرَد، وألحقت أضراراً في العديد من المدن في شمال تركيا ووسطها.