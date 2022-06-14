أستراليا تبلغ مونديال قطر 2022 على حساب بيرو وتلتحق بمجموعة تونس وفرنسا

أربيل (كوردستان 24)- خطفت أستراليا البطاقة قبل الأخيرة لمونديال قطر 2022 بعد فوزها على بيرو يوم الاثنين، بركلات الترجيح في الملحق العالمي.

وستلعب في المجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس. وفيما تتنافس كوستاريكا ونيوزيلندا على آخر بطاقات التأهل للمونديال القطري.

والتحقت أستراليا بفوزها بالملحق بالمجموعة الرابعة مع فرنسا حاملة اللقب والدانمارك وتونس في هذه النسخة العربية من كأس العالم المقررة بين 21 تشرين الثاني/نوفمبر و18 كانون الأول/ديسمبر في قطر.