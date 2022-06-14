إنطلاق أولى رحلات الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الخطوط الجوية العراقية، اليوم الثلاثاء، إنطلاق أول أول رحلاتها لنقل الحجاج العراقيين الى السعودية، لأداء مناسك الحج.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران الزبيدي الذي أشرف ميدانياً على تفويج الحجيج في بيان للشركة أن "الشركة إستنفرت كامل إمكاناتها وسخرتها لخدمة ضيوف الرحمن وتأمين جميع سبل الراحة لهم".

وأضاف "من المقرر أن يتم تفويج الحجاج على متن الناقل الوطني بواقع أربعة الى خمس رحلات يومياً من جميع المطارات العاملة في البلاد".

وذكرت الخطوط الجوية في بيان لها قائلة إنه "تعلن الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إحدى تشكيلات وزارة النقل عن انطلاق أول رحلة للناقل الوطني من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة والمخصصة لنقل 348 حاجاً عراقياً لموسم الحج 1443هـ /2022م".