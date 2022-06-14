تخصيص 60 مليار دينار لاستكمال طريق كلار-دربنديخان

أربيل (كوردستان 24)- وافق رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، على تخصيص 60 مليار دينار، لاستكمال تنفيذ الطريق الواصل بين كلار – دربنديخان.

ووجه رئيس الحكومة كتابا لوزارة المالية والاقتصاد، لتخصيص المبلغ لتنفيذ هذا المشروع الخدمي.

‏وكانت دائرة الإعلام والمعلومات، قد نشرت في وقت سابق أن وزير الإعمار والإسكان طلب إنجاز مشروع طريق كلار-دربندخان خلال وقت قريب، وخلال فتة ولاية الكابينة التاسعة.

وأجرى وزير الإعمار والإسكان، خلال الفترة الماضية عدة زيارات ميدانية للمنطقة، لمتابعة حاجات المواطنين والمشاريع الخدمية التي ينبغي تنفيذها في تلك المناطق.