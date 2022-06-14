تخصيص 774 مليون دينار لتنفيذ شوارع فرعية في حي "كرد جوتيار" في اربيل

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البلديات والسياحة في بيان، أنها وافقت على تخصيص ما يقدر بنحو 774 مليون دينار على مشروع تنفيذ شوارع في حي بأربيل.‏

‏وبحسب أمر وزاري وقعه وزير البلديات والسياحة، ساسان عوني، فقد تم الاتفاق على إنفاق 774 مليون دينار، لتنفيذ شوارع فرعية ورئيسية في حي "كرد جوتيار" بحدود مدينة أربيل.

وسيتم تنفيذ المشروع على مرحلتين وفي إطار خطة عام 2022.

و‏تقوم حكومة إقليم كوردستان، من خلال وزارة البلديات والسياحة، بتنفيذ مشاريع خدمية عديدة باستمرار، وفي مختلف محافظات ومناطق الاقليم، بهدف تحسين ظروف المعيشة وتقديم خدمات أكبر لمواطني الإقليم.