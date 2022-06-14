ارتفاع إصابات كورونا في الإمارات وفرض إجراءات احترازية مشددة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الإمارات تشديد الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا بما في ذلك التشديد على ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، بعد ارتفاع في الإصابات بنسبة أكثر من مئة بالمئة، في أسبوع واحد.

وسجلت الإمارات 1356 إصابة بكوفيد-19 الثلاثاء، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إحاطة إعلامية استثنائية مساء الإثنين تسجيل "ارتفاع ملحوظ" في عدد الإصابات.

وقال المتحدث باسم الهيئة طاهر البريك العامري "شهدنا في الفترة السابقة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات بكوفيد-19 بالدولة، اذ ارتفعت الحالات في الدولة بنسبة تفوق الـ 100 في المائة في أقل من أسبوع، كما لوحظ أيضا ارتفاع معدل الدخول للمستشفيات".

وبحسب العامري "شهدنا في الفترة الأخيرة تهاون العديد من فئات المجتمع في لبس الكمامات بالأماكن المغلقة"، مؤكدا "ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة إلزامي حيث أن التهاون بذلك يعد مخالفة ويُعاقب عليها مرتكبها بغرامة مالية تصل إلى 3 آلاف درهم" (816 دولار) مشيرا أنه "سيتم خلال الفترة القادمة تشديد الرقابة".

وبحسب العامري فإنه "لوحظ عدم الالتزام بالعزل الصحي من قبل فئة قليلة من المصابين بكوفيد-19" مؤكدا على أن أي شخص يتسبب بتفشي الفيروس يكون معرضا للمساءلة القانونية.

ويأتي الإعلان بينما ألغت السعودية الإثنين إلزامية وضع الكمامة في الأماكن المغلقة باستثناء الأماكن المقدسة في مكة والمدينة.

وتستعد السعودية للسماح لمليون مسلم بأداء الحج هذا العام من داخل المملكة وخارجها، للمرة الاولى منذ تفشي وباء كوفيد-19.

وفي أوائل آذار/مارس الماضي، أعلنت المملكة رفع معظم القيود بما في ذلك التباعد الاجتماعي في الأماكن العامة والحجر الصحي للوافدين الذين تم تطعيمهم، وهي خطوات كان من المتوقع أن تكون مقدمة للسماح بوصول الحجاج المسلمين من الخارج هذا العام.

منذ تفشي الجائحة، سجّلت المملكة التي يبلغ عدد سكانها نحو 34 مليون نسمة أكثر من 778 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينها أكثر من 9150 حالة وفاة وفقا لبيانات وزارة الصحة.