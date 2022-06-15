سیاسة

موسكو تدعو تركيا إلى حل سلمي للوضع في سوريا

author_image سوار أحمد
کوردستان ألكسندر لافرنتييف روسيا تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال الممثل الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتييف، إن موسكو تعتبر عملية تركيا المحتملة في سوريا خطوة غير عقلانية، وتدعو أنقرة لحل القضية سلميا.

وأشار لافرنتييف في بداية محادثات "أستانا" بشأن سوريا إلى أن المشاركين سيناقشون الوضع "على الأرض".

وأضاف ان "هذا مهم بشكل خاص في ضوء خطط الرئيس التركي المعلنة لإجراء عملية عسكرية في شمال سوريا ضد التشكيلات الكوردية، ونعتقد أن هذه ستكون خطوة غير عقلانية قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الوضع وتصعيد التوتر وجولة جديدة من المواجهة المسلحة في هذا البلد".

وبحسب لافرنتييف، فإن روسيا في محادثات أستانا التي تقام يومي 15 و16 من يونيو الجاري في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان ستحث الزملاء الأتراك على الامتناع عن هذه الخطوة وإنهاء المخاوف التي أثيرت من خلال الحوار بين الطرفين، بحسب ما أفادت "روسيا اليوم".

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