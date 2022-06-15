بهدف محاربة "التحايل والسرقة".. السعودية تتأهب لإجراء قرعة اختيار حجاج هذا العام

أربيل (كوردستان 24)- دشنت الحكومة السعودية الأسبوع الماضي بوابة إلكترونية لتسجيل أسماء المسلمين الذين ينوون أداء مناسك الحج في العام 2022.

هدف هذه الخطوة محاربة عمليات "التحايل والسرقة" التي تقوم بها بعض "وكالات السفر الوهمية" التي كانت في الماضي تتكلف بكل الإجراءات المتعلقة بالحج كإصدار تأشيرات السفر وحجز الفنادق وحجز تذاكر السفر.

كما قررت المملكة أيضا فرض الكمامات الواقية في الأماكن المغلقة عدا المواقع المقدسة. وبالرغم من تراجع وباء كوفيد-19، إلا أن الرياض حددت بمليون فقط عدد المسلمين الذين سيأتون إليها لأداء الحج.

وكان يشترط في السابق على أي مسلم يرغب في أداء فريضة الحج أن يمر عبر وكالة سياحية أو دينية ويسجل نفسه فيها على أن تتكلف هذه الوكالة بالقيام بجميع الإجراءات الإدارية، كإصدار تأشيرة الدخول وشراء تذاكر السفر وحجز الفنادق في مكة والمدينة فضلا عن تدابير أخرى مرتبطة بالحج.

لكن عمليات التحايل التي تعرض إليها العديد من الحجاج في السنوات الماضية من قبل وكالات الأسفار جعلت الرياض تفكر في صيغة أخرى لأداء الحج. وهو السبب الأول الذي جعلها تدشن هذه البوابة الإلكترونية للحيلولة دون تكرار المشاكل التي عانى منها الحجاج في السابق.

ويأتي هذا التغيير في التعامل بعد مرور سنتين من الإغلاق الصحي الذي حال دون أداء ملايين المسلمين عبر العالم الركن الخامس من الدين الإسلامي خوفا من الإصابات بوباء كوفيد-19.

كما كشفت أيضا السعودية عن عدد الحجاج الذي ستستقبلهم على أراضيها هذا العام. ووقع الخيار على مليون شخص فقط (ثماني مئة ألف من خارج المملكة والباقي من الداخل). هو رقم أقل بكثير مقارنة بالسنوات الماضية بحيث كانت السعودية تستقبل أكثر من مليوني مسلم.