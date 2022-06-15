حكومة كوردستان تبحث تمديد خصم سداد سلف المواطنين

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني.

وسيناقش المجلس خلال جلسته، نتائج زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان لديوان الرقابة المالية الاتحادية في بغداد فيما يتعلق تقرير فريق الرقابة المالية المشتركة، كما سيقوم المجلس برفع التقرير رقم (3) حول قانون الاصلاح لبرلمان كوردستان.

من جهة أخرى سيناقش محضر اللجنة العليا لتسوية مشاكل الملكية المسيحية، ومقترح تمديد فترة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (132) بشأن خصم 15بالمئة من السلف الحكومية الكائنة بذمة المواطنين مثل (قروض الإسكان، القروض الصغيرة، قروض البنوك الزراعية، المشاريع الصناعية والسياحية). والضمان الاجتماعي والغرامات المتأخرة وفوائد الضرائب والرسوم.