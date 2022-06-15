سیاسة

حكومة كوردستان تبحث تمديد خصم سداد سلف المواطنين

author_image سوار أحمد
کوردستان مجلس الوزراء مسرور بارزاني اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر ان يعقد مجلس وزراء اقليم كوردستان اجتماعه الأسبوعي، اليوم الاربعاء، برئاسة رئيس الوزراء مسرور بارزاني ونائبه قوباد طالباني. 
وسيناقش المجلس خلال جلسته، نتائج زيارة وفد حكومة اقليم كوردستان لديوان الرقابة المالية الاتحادية في بغداد فيما يتعلق تقرير فريق الرقابة المالية المشتركة، كما سيقوم المجلس برفع التقرير رقم (3) حول قانون الاصلاح لبرلمان كوردستان.

من جهة أخرى سيناقش محضر اللجنة العليا لتسوية مشاكل الملكية المسيحية، ومقترح تمديد فترة العمل بقرار مجلس الوزراء رقم (132) بشأن خصم 15بالمئة من السلف الحكومية الكائنة بذمة المواطنين مثل (قروض الإسكان، القروض الصغيرة، قروض البنوك الزراعية، المشاريع الصناعية والسياحية). والضمان الاجتماعي والغرامات المتأخرة وفوائد الضرائب والرسوم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف