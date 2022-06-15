سیاسة

حكومة كوردستان تخصص اكثر من 7 مليار دينار لتوفير مياه الشرب لأربيل

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)-  خصصت حكومة إقليم كوردستان، أكثر من 7 مليارات دينار، لحفر 138 بئرا لتزويد سكان مدينة أربيل بمياه الشرب. وقد تم حتى الآن، الانتهاء من حفر 40 بئرا.

وقال المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، آري أحمد، "سيكون هناك نقص كبير في المياه خلال موسم الصيف الحالي".

وأضاف "خلال موسم الصيف يزيد الطلب على المياه، وبالوقت نفسه يرتفع الطلب على الكهرباء، وإمدادات الكهرباء تتناقص في المدن، مما سيقلل من إمدادات المياه لدينا في فصل الصيف".‏

وتعاني محافظة أربيل من نقص في المياه أكثر من أي منطقة أخرى، وقد جف حوالي 300 بئر مياه في جميع أنحاء المحافظة خلال هذا العام فقط، وهذا هو السبب في أن محافظة أربيل وضعت خططا خاصة للحد من الآثار السلبية لنقص المياه.‏

وقال نائب محافظ أربيل، هيمن قادر ان "الحكومة لديها خطتان: الخطة الحالية، وهي اسعافية ومن الضروري تنفيذها على الفور من حيث حفر الآبار، ولدينا خطة طويلة الأجل، لحل المشكلة بشكل نهائي وهي تتطلب الكثير من الأموال لتنفيذها".

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