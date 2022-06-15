كركوك تسجل أول إصابة بالكوليرا وحالات مشتبه بها في السليمانية

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت دائرة صحة كركوك يوم الأربعاء، تسجيل أول إصابة بالكوليرا، في وقت حذرت صحة السليمانية فيه، من وجود حالات مشتبه بها في المحافظة.

وقال مدير صحة كركوك نبيل حمدي بوشناق، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "المحافظة سجلت أول إصابة بمرض الكوليرا"، مبينا ان "حالة المصاب مستقرة".

من جهته أكد مدير صحة السليمانية صباح هورامي، خلال مؤتمر صحفي، ان "المحافظة لم تسجل اي حالة اصابة بالكوليرا حتى الان، إلا ان هناك شكوكا حول الحالات المتواجدة في المستشفيات بأن تكون الأعراض الظاهرة عليها كوليرا".

واضاف ان "مستشفى شار امتلئت بحالات المصابين بمرض الإسهال، وتم تخصيص مستشفى الشهيد هيمن لاستقبال الحالات المشتبه بالكوليرا وهي كثيرة جدا".

وأشار الى "وجود شكوك بان الكوليرا منتشرة في المدينة بالرغم من عدم وجود نتائج مؤكدة حتى الان".

واكد هورامي ان "الدائرة قامت بتجهيز الاستعدادات كافة لاستقبال حالات الإسهال".