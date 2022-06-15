إقليم كوردستان يقرر خفض أسعار البنزين ويضخ كميات إضافية إلى الأسواق

أربيل (كوردستان 24)- ذكرت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان اليوم الأربعاء أنها قررت خفض أسعار البنزين، وذلك بالتنسيق مع الشركات التي تورّد الوقود إلى الإقليم.

وارتفعت أسعار الوقود، ولا سيما البنزين في إقليم كوردستان، كما هو الحال في العالم، إثر تبعات الحرب التي تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الثروات الطبيعية في بيان تلقت كوردستان 24 نسخة منه، إنها ستتخذ جميع الإجراءات الكفيلة بزيادة الإنتاج المحلي وتوريد كميات إضافية من البنزين لدعم أسعار البنزين بالتنسيق مع الشركات الموردة.

وأضافت أن حكومة إقليم كوردستان ستتولى الدعم المالي لحل مشكلة ارتفاع أسعار البنزين وستأخذ على عاتقها جزءاً كبيراً من الرسومات والضرائب على استيراد البنزين.

وأوضحت أن الحكومة ستقوم بتقديم كل التسهيلات اللازمة للشركات التي تستورد البنزين، مع الأخذ بنظر الاعتبار جودة البنزين وصحة المواطنين، وبما يتوافق تماماً مع تعليمات حماية البيئة.

وجاء في البيان "نؤكد للمواطنين أنه ستتم السيطرة على الأسعار في فترة قصيرة جداً".

إلى ذلك، قال المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان جوتيار عادل في مؤتمر صحفي بأربيل إن قرار خفض الأسعار سيطبق خلال ثلاثة أيام.

وأشار إلى أنه سيتم ضخ ثلاثة ملايين لتر إلى الأسواق في الساعات الأربع والعشرين المقبلة.