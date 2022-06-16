مسرور بارزاني للسفيرة الأمريكية: نحن إقليم اتحادي وفق الدستور ويجب التعامل معنا على هذا الأساس

أربيل (كوردستان 24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس 16 حزيران (يونيو) 2022، السفيرة الأمريكية الجديدة لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وفي اللقاء، الذي حضره القنصل الأمريكي العام في أربيل روبرت بالادينو، هنأ رئيس الحكومة السفيرة الأمريكية بمناسبة توليها منصبها، وتمنى لها التوفيق والنجاح في مهامها، ولا سيما في تعزيز وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وعرض رئيس الحكومة نبذة عن إصلاحات الكابينة التاسعة في مجال تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل والتي تهدف إلى بناء بنية تحتية اقتصادية قوية وتنمية شاملة لإقليم كوردستان.

وفي موضوع آخر من الاجتماع، تطرق رئيس الحكومة إلى العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وشدد على أن لشعب كوردستان حقوقاً قومية ودستورية، وأن المشاكل مع بغداد لا تقتصر على الموازنة والنفط والغاز فحسب، بل نحن إقليم اتحادي وفق الدستور، ويجب التعامل معنا على هذا الأساس.

وجددت السفيرة الأمريكية الجديدة التزام بلادها بمواصلة دعم إقليم كوردستان بصفته شريكاً مهماً للولايات المتحدة، إلى جانب إحلال الأمن والاستقرار في العراق.

وقالت السفيرة الأمريكية إن العراق وإقليم كوردستان جزء مهم من السياسة الأمريكية، وشددت على أهمية تشكيل حكومة عراقية جديدة تلبي تطلعات الشعب العراقي وتخدم جميع المكونات دون تمييز، وأن تتمتع بعلاقات جيدة مع المجتمع الدولي.