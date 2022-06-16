المحكمة الدولية تدين عضوين في جماعة "حزب الله" اللبنانية على خلفية اغتيال "الحريري"

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت غرفة الاستئناف بمحكمة الأمم المتحدة الخاصة بلبنان الخميس حكما غيابيا بالسجن مدى الحياة بحق عضوين من جماعة "حزب الله" اللبنانية، على خلفية قضية مقتل 22 شخصا بينهم رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري سنة 2005.

وقتل الحريري الذي تولى منصب رئاسة وزراء لبنان، جراء تفجير انتحاري استهدف موكبه الرسمي في 14 شباط/فبراير 2005، وقد خلف الهجوم حينها 22 قتيلا و226 جريحا.

وأعلنت رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان إيفانا هردليكوفا أن "غرفة الاستئناف قررت بالإجماع الحكم على السيد (حبيب) مرعي والسيد (حسين) عنيسي بالسجن المؤبد، وهي أقصى عقوبة ينص عليها النظام الأساسي للمحكمة وقواعدها".

وقد يشكل هذا الحكم الفصل الأخير في هذه المحكمة الخاصة التي تتخذ في مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها. إذ في غياب التمويل ستغلق المحكمة أبوابها مع انتهاء هذه المحاكمة.

وكانت غرفة الاستئناف في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أدانت في العاشر من آذار/مارس الماضي حسن مرعي وحسين عنيسي.

وأعلن قضاة الاستئناف أن "غرفة الدرجة الأولى ارتكبت أخطاء قانونية" في 2020 بتبرئتها الرجلين لأنها لم تجد حينها أدلة كافية.

وأدين عنيسي ومرعي خصوصا بتهمة التآمر لارتكاب عمل إرهابي والتواطؤ في القتل العمد.

وتبعت اغتيال الحريري تظاهرات ضخمة انسحبت على إثرها القوات السورية من لبنان بعد وجود استمر 29 عاما.