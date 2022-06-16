أطراف "أستانا" تشدد على السيادة السورية وتدين الاعتداءات الإسرائيلية

أربيل (كوردستان 24)- أدان البيان الختامي لمفاوضات أستانا حول سوريا، المنعقدة في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، اليوم الخميس، الهجمات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، مؤكداَ على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية.

وجاء في البيان الذي نشرته وسائل اعلام روسية أن الأطراف المشاركة وتمثلها وفود من روسيا وإيران وتركيا ، أكدت على الالتزام الثابت بـ"سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

ودعا البيان إسرائيل إلى وقف هجماتها على سوريا، معتبراَ أن القصف الإسرائيلي المتكرر يعد "انتهاكاَ لسيادة سوريا ودول الجوار ويهدد الاستقرار والأمن في المنطقة".

كما طالب البيان، الأطراف المشاركة بتعاون مكثف من اجل محاربة التنظيمات الارهابية كتنظيم داعش و"جبهة النصرة".

وأعربت الدول الضامنة عن عزمها "مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي للخطط الانفصالية الرامية إلى تقويض سيادة ووحدة أراضي سوريا وتهديد الأمن القومي للدول المجاورة".

وفي مطلع القرارات شددت الأطراف والدول الضامة "على أهمية دور اللجنة الدستورية السورية، التي أنشئت بمساهمة من الدول الضامنة لصيغة أستانا عملا بقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".