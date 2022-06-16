سیاسة

الرئيس بارزاني يبحث التطورات السياسية مع السفيرة الأمريكية لدى العراق

author_image سوار أحمد
کوردستان الرئيس بارزاني سفيرة امريكا الينا رومانوسكي

أربيل (كوردستان 24)- بحث الرئيس مسعود بارزاني اليوم الخميس، آخر التطورات السياسية مع سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس بارزاني لرومانوسكي، والوفد المرافق في أربيل.

وأفاد بيان صادر عن مقر بارزاني، أن الوضع السياسي، وآخر التطورات بالعملية السياسية في العراق كان محورا آخر للقاء.

وعبر الرئيس بارزاني عن آرائه بشأن مستجدات العملية السياسية وحل الأزمة السياسية في العراق.

من جهتها أشارت السفيرة الأمريكية إلى الإستقرار الذي ينعم به إقليم كوردستان، مؤكدة أن بلادها ستواصل دعمها والتعاون مع حكومة إقليم كوردستان وتنمية العلاقات في شتى المجالات.

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