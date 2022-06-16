ملكة جمال العراق السابقة تدعو العالم لمحاسبة بغداد

أربيل (كوردستان 24)- دعت ملكة جمال العراق لعام 2017 سارة عيدان، دول العالم إلى محاسبة السلطات العراقية بعد إقرار مجلس النواب العراقي قانون "تجريم التطبيع" مع إسرائيل الذي وصفته بأنه "معاد للسامية".

وقالت عيدان في مقال رأي نشر على موقع صحيفة "Algemeiner، ومقرها نيويورك، إن "العالم يجب أن يحاسب الحكومة العراقية في حال تطبيق هذا القانون المعادي للسامية والعنصري والمثير للصراع".

وأضافت ان "العالم يخاطر بخسارة العراق ثقافيا وسياسيا لصالح محور المقاومة الذي تقوده إيران، والذي يعارض الديمقراطية وحقوق الإنسان".

وواجهت عيدان التي تحمل الجنسيتين العراقية والأمريكية، هجوما شرسا وتهديدات بالقتل منذ أن نشرت صورا لها مع ملكة جمال إسرائيل عدار غاندلزمان خلال الاستعدادات لمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2017 في لاس فيغاس.، وطالب نواب عراقيون البرلمان بسحب الجنسية العراقية منها بعد تصريحات لها في الأمم المتحدة في يوليو 2019 انتقدت فيها بلدها الأم لعدم دعمها بعد تلقيها تهديدات بالقتل.

وذكرت عيدان، أن قانون "تجريم التطبيع" القاضي بإعدام أي شخص يتصل بإسرائيل "يجب أن لا يستمر وأن تكون هناك عواقب" لإقراره.