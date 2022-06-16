رئيس إقليم كوردستان والسفيرة الأمريكية الجديدة يؤكدان أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين

أربيل (كوردستان 24)- اكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية الجديدة في العراق، آلينا رومانووسكي، اليوم الخميس، على أهمية تعزيز العلاقات بين الجانبين.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني، آلينا رومانووسكي، والوفد المرافق في أربيل.

وخلال اللقاء، هنأ نيجيرفان بارزاني السيدة رومانووسكي بمناسبة تسنمها مهامها آملاً لها النجاح، وشرح لها باختصار الأوضاع السياسية في العراق والتوقعات لمستقبل العملية السياسية في البلد وتجاوز الوضع الحالي.

وبحث الجانبان علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان وأكدا الرغبة المشتركة في تنمية العلاقات وتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في مجالات الاستثمار وتشغيل رؤوس الأموال الأمريكية في العراق وإقليم كوردستان.

واتفق الجانبان في الرأي بضرورة أن تعمل الأطراف العراقية معاً وتتعاون على العثور على حل للخروج من الركود والانسداد السياسي ومواجهة التحديات وتوفير الأمان والاستقرار السياسي في البلد.

كما تناول اللقاء التغير المناخي وآثاره على العراق وإقليم كوردستان، والوضع الداخلي لإقليم كوردستان، علاقات أربيل – بغداد، وكذلك مخاطر الإرهاب ومواجهة داعش، وأوضاع المنطقة بصورة عامة ومجموعة مسائل تحظى بالاهتمام المشترك للجانبين.