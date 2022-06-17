مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان: مسيّرة تركية تستهدف سيّارة "للعمال الكوردستاني" في كلار

أربيل (كوردستان 24)- قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الجمعة في بيان، ان طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في قضاء كلار بإدارة منطقة "كرميان" في الإقليم.

وأضاف البيان، ان القصف اسفر عن مقتل أربعة عناصر من التنظيم، كانوا بداخل السيارة.

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في البيان الذي نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة من طراز جيب بالقرب من صومعة "كلار" للحبوب مما أسفر عن مقتل أربعة ركاب وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى.

وأشار البيان الى ان أولئك الأشخاص المستهدفين هم عناصر في حزب العمال الكوردستاني.