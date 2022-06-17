سیاسة

مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان: مسيّرة تركية تستهدف سيّارة "للعمال الكوردستاني" في كلار

author_image سوار أحمد
کوردستان مكافحة الارهاب كلا تركيا حزب العمال الكوردستاني

أربيل (كوردستان 24)- قال جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان اليوم الجمعة في بيان، ان طائرة مسيّرة تابعة للجيش التركي قصفت سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني، في قضاء كلار بإدارة منطقة "كرميان" في الإقليم.

وأضاف البيان، ان القصف اسفر عن مقتل أربعة عناصر من التنظيم، كانوا بداخل السيارة.

وأفاد جهاز مكافحة الارهاب في البيان الذي نشره على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن طائرة بدون طيار تابعة للجيش التركي استهدفت سيارة من طراز جيب بالقرب من صومعة "كلار" للحبوب مما أسفر عن مقتل أربعة ركاب وإصابة آخر تم نقله إلى المستشفى.

وأشار البيان الى ان أولئك الأشخاص المستهدفين هم عناصر في حزب العمال الكوردستاني.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف