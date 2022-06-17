القنصل الإماراتي باربيل: كوردستان تجربة شبيهة بدبي وزيارة مسرور بارزاني الى الإمارات اسفرت عن توقيع اتفاقيات عديدة

أربيل (كوردستان 24)- وصف القنصل الإماراتي في أربيل، أحمد الظاهري تجربة إقليم كوردستان بـ"الرائدة" وشبيهة بدبي، مشيرا في الوقت نفسه الى ان زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الى دولة الإمارات، قد اسفرت عن توقيع العديد من الاتفاقيات بين الجانبين.

وقال الظاهري خلال تواجده في استوديو قناة كوردستان 24، ان العلاقات بين دولة الإمارات والعراق وخصوصا إقليم كوردستان قائمة على الاخوة، مشيرا الى ان هذه العلاقات أسسها الرئيس مسعود بارزاني والذي وطد العلاقات مع دول الخليج وبالأخص دولة الإمارات، وأضاف "واليوم علاقاتنا متوطدة وقوية مع الرئيس نيجيرفان بارزاني والرئيس مسرور بارزاني، وهذه العلاقة في تصاعد".

وأضاف ان "زيارة فخامة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني نعتبرها امتدادا وتوطيدا للعلاقات القائمة بين إقليم كوردستان ودولة الامارات، وهذه الزيارات اسفرت عن توقيع اتفاقيات عديدة في مجال التعليم والتطوير الحكومي إضافة الى مجلس تأسيسي يجمع رجال الأعمال في الإقليم وفي دولة الامارات، ونتمنى أن تكون الزيارات القادمة مساهمة في تعزيز الاقتصاد وتعزيز استراتيجية حكومة إقليم كوردستان في التنوع الاقتصادي".

وتابع ان "إقليم كوردستان واحة استقرار في العراق ونموذج ناجح قريب جدا من دبي، كونه أسس على أسس اقتصادية، والاقليم وقادته يحظون باحترام عالمي من كافة الدول، سواء أمريكا او بريطانيا او تركيا او دول الخليج، وهذا يعكس أهمية دور الإقليم في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة".

واكد الظاهري ان "مؤسسة بارزاني الخيرية قامت بجهود كبيرة لمساعدة النازحين واللاجيئن من مختلف المناطق، وهذا يعكس ثقافة التسامح وتقبل الآخر التي عمل الرئيس بارزاني على ترسيخها وستبقى صورة التسامح هذه راسخة في اذهان النازحين واللاجئين، وسنستمر في تعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسة بارزاني الخيرية".

واكد الدبلوماسي الإماراتي ان "تجربة الإقليم رائدة، واستراتيجية الإقليم القائمة على تنويع مصادر الدخل الاقتصادي والامارات خطت خطوات كبيرة فيها وخلال زيارة رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني الى الامارات تم توقيع اتفاقية التطوير الحكومي بين الجانبين لتطوير اليات العمل والاستفادة من تجربة الامارات وسيكون هناك استثمارات إماراتية في إقليم كوردستان".

وأشار الى ان إقليم كوردستان يعتبر سلة الأمن الغذائي للعراق ومن المهم تفعيل هذا الدور والاستثمار الاماراتي في هذا المجال قادم وستكون هناك استثمارات إماراتية في زاخو وعموم مناطق الإقليم.