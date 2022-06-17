العراق يندد بالقصف التركي على ناحية سنوني بسنجار

أربيل (كوردستان 24)- أدانت وزارة الخارجيَّة العراقية، القصف التركيّ الذي إستهدفَ قبل يومين، مقارّا في ناحية سنوني في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وقالت الوزارة في بيان، أن "هذه المواقف تمثِّلُ إنتهاكاً صارخاً لسيادة العراق، وتهديداً واضحاً للآمنين من المدنيين، الذين إستُشهِدَ عددٌ منهم وجُرِحَ أخرين جرّاء هذا الفعل".

واكد أن "هذا الإعتداء يُعدّ استهدافا لأمنِ العراق واستقرار شعبه، ويتطلّبُ مُوقفاً مُوحَّداً لمواجهته، عبر الوقوفِ بحزمٍ ضدَّ أيّ فعل يهدفُ إلى إشاعة الفُوضى، ولكلِّ ما تقدَّمَ ستتخذُ وزارة الخارجيَّة الإجراءات المُقرَّرة بعد إكتمال التحقيقات اللازمة بشأن هذا الاعتداء".

وكانت طائرة تركية استهدفت مقرا لقوات ايزيدي خان التابعة لحزب العمال الكوردستاني، مما اسفر عن مقتل طفل وإصابة خمسة أشخاص آخرين، مع تضرر عدد من المنازل القريبة من الحادث.