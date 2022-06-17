سیاسة

هيئة الحج تنشر إحصائية بالحجاج العراقيين الواصلين الى الديار المقدسة

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الحج والعمرة اليوم الجمعة، إحصائية بالحجاج العراقيين الواصلين إلى الديار المقدسة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، عن المتحدث باسم الهيئة حسن فهد الكناني، إن "عدد الحجاج الواصلين الى الديار المقدسة بلغ 3589 حاجاً عبر المطارات العراقية الخمسة".

وأعلنت الخطوط الجوية العراقية،الثلاثاء الماضي، تسيير أول رحلاتها لنقل الحجاج العراقيين الى الديار المقدسة.

وقال مدير عام الشركة عباس عمران الزبيدي في بيان إن"أول رحلة للناقل الوطني انطلقت من مطار بغداد الدولي الى مطار الأمير محمد بن عبد العزيز في المدينة المنورة والمخصصة لنقل 348 حاجاً عراقياً لموسم الحج 1443هـ /2022م".

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