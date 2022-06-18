مسرور بارزاني: على شبابنا عدم الإصغاء لمن يريد النيل من كوردستان وتجربتها الرائدة

أربيل (كوردستان 24)- أكد رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 18 حزيران (يونيو) 2022، أن تطوير العملية التربوية والتعليمية يمثل أولوية رئيسية بالنسبة للكابينة الوزارية التاسعة في إطار البرنامج الإصلاحي الحكومي الطموح.

وفي كلمة له خلال حفل تخرج الدفعتين 25 و26 لطلبة جامعة دهوك، أعرب رئيس الحكومة عن أمله للطلبة المتخرجين بالتوفيق والنجاح، وتمنى لهم مستقبلاً زاهراً، مشيراً إلى أن حكومة إقليم كوردستان تولي اهتماماً بالغاً بالتربية والتعليم في سبيل مواكبة التطور التكنولوجي في هذا القطاع الحيوي.

وقال إن جامعة دهوك التي أسست في 1992 تعد واحدة من الجامعات الرصينة والرئيسية في إقليم كوردستان، حيث خرجّت آلاف الشباب من الذين يقدمون الآن خدماتهم في مختلف القطاعات في إقليم كوردستان.

ووجّه رئيس الحكومة شكره إلى أساتذة جامعة دهوك على ما بذلوه من جهود جبّارة للنهوض بالمسيرة التعليمية للجامعة في دهوك وعموم إقليم كوردستان.

وأضاف أن الكابينة الوزارية التاسعة تهدف للارتقاء بالتربية والتعليم العالي من خلال الإصلاحات الكبيرة التي شرعت بها الحكومة في مختلف المجالات، وشدد على ضرورة تنشئة الطلبة على الانتماء وحب الوطن والتسامح والتعايش وقبول الآخر.

وتابع رئيس الحكومة مخاطباً الطلبة الحضور: "ثمة من يبذل كل جهد ممكن للنيل من كوردستان وتجربتها عبر نشر الشائعات والإحباط... فلا تصغوا إلى هؤلاء السوداويين لأنكم أصحاب هذه الأرض وأنتم من يبنيها ويعمرها".

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مستقبلاً مشرقاً ينتظر إقليم كوردستان بسواعد شبابه المبدعين، داعياً الطلبة ولا سيما الخريجين إلى الإبداع في اختصاصاتهم، خاصة وإن حكومة الإقليم تدعم الشباب المبدعين ومشاريعهم من أجل كوردستان عامرة ومتطورة.