سیاسة

الرئيس بارزاني يدعو كورد سوريا للتشبث بوطنهم وعدم الهجرة

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جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
کوردستان الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت 18 حزيران 2022 في مقره بمصيف صلاح الدین، وفدا رفيع المستوى من المجلس الوطني الكوردي في سوريا.

وتم خلال اللقاء تبادل الآراء حول الوضع في سوريا، وشرح الوفد الضيف آخر التطورات المتعلقة بوضع الشعب الكوردي ومخاوفهم بشأن المستقبل في سوريا.

وقد أعرب الرئيس بارزاني عن ملاحظاته ونصائحه بشأن اوضاع الشعب الكوردي في سوريا، مشددا على ضرورة بقاء المواطنین وابناء الشعب الكوردي في وطنهم وان لا يتركوه ويهاجروا، متحلين بالصبر والصمود.

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