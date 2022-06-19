نيجيرفان بارزاني: للبيشمركة والجيش العراقي هدف مشترك ويتعين تعزيز التنسيق بينهما

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني اليوم الأحد إن قوات البيشمركة تعمل لتحقيق نفس هدف الجيش العراقي والمتمثل في حماية الأمن والاستقرار في العراق.

جاء ذلك خلال لقائه وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً برئاسة رئيس أركان الجيش العراقي الفريق الركن عبد الأمير يار الله، وعضوية قادة القوات البرية والجوية وحرس الحدود والشرطة الاتحادية والمخابرات والاستخبارات العسكرية والعمليات المشتركة، وعدد من كبار الضباط العسكريين والأمنيين.

وبحسب بيان لرئاسة إقليم كوردستان فقد هنأ الوفد العسكري بمناسبة التغييرات الأخيرة في وزارة شؤون البيشمركة، وعبّروا عن تمنياتهم بالنجاح للقادة والضباط الذين تولوا مهامهم في الوزارة.

وأكد الوفد، بحسب البيان، أن زيارته "تأتي كجزء من برنامج التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة"، مبدياً الاستعداد لـ"زيادة توطيد وتطوير العلاقات والتعاون والتنسيق بين وزارة الدفاع العراقية ووزارة شؤون البيشمركة والجهات ذات العلاقة في إقليم كوردستان".

من جانبه، أثنى نيجيرفان بارزاني على الوفد العراقي، مؤكداً أن زيارته تأتي بمثابة رسالة دعم ومساندة، آملاً النظر إلى البيشمركة "باعتبارها شريكاً وجزءاً من النظام الدفاعي العراقي في سبيل تحقيق نفس الهدف المتمثل في حماية البلد والأمن والاستقرار".

وتناول الاجتماع تهديدات وتحركات داعش وخاصة في المناطق ذات الجغرافيا الصعبة وفي مناطق الحدود مع سوريا، وشدد الجانبان على أهمية التعاون والتنسيق بين الجيش والبيشمركة والاستفادة من مساندة التحالف الدولي من أجل القضاء النهائي على داعش.