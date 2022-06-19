سیاسة

الكاظمي بعد تسلمه أول مسدس محلي: ماضون في دعم الصناعة الحربية

رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال تسلم المسدس المحلي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني
author_image Kurdistan24 اربیل
الكاظمي خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني
الكاظمي خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني
العراق العراق الكاظمي مسدس بابل

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اليوم الأحد إن حكومته ماضية في دعم الصناعة الحربية في البلاد.

تعليقات الكاظمي نقلها بيان أصدره مكتبه بعد أن تسلم مسدس مصنع محليّاً من قبل هيئة التصنيع الحربي باسم "بابل"، تم إهداؤه له من قبل رئيس الهيئة محمد صاحب الدراجي.

وذكر البيان أن رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال تسلم المسدس المحلي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني الذي عقد اليوم.

وثمّن الكاظمي جهود هيئة التصنيع الحربي، وقال إن "الحكومة ماضية في دعم الصناعة الحربية، وبما يمكّنها من تأمين بعض حاجة القوات الأمنية للسلاح".

ووجّه الكاظمي بضرورة مواكبة الأساليب الحديثة في التصنيع الحربي، والاطلاع على البحوث العلمية المتطورة في هذا المجال، حسبما نقل البيان.

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المسدس الذي تسلمه الكاظمي

في مطلع الشهر الجاري، أعلن رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي عن إنتاج طائرة مسيّرة أطلق عليها "صقر-1".

ويصل ارتفاع الطائرة إلى 4 كيلومترات فيما تبلغ المسافة التي تطير بها نحو 30 كيلومتراً.

يأتي هذا بينما ذكرت هيئة التصنيع الحربي أنه يجري العمل في مصانع الهيئة لإنتاج بندقية الرافدين لسد حاجة الأجهزة الأمنية.

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