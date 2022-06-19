صحة وبیئة

وزير الصحة يصل إلى السليمانية لمتابعة إجراءات الحد من انتشار الكوليرا

سيعقد وزير الصحة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات في المدينة
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان وزير الصحة السليمانية الكوليرا الإسهال

أربيل (كوردستان 24)- وصل وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي إلى مدينة السليمانية لمتابعة إجراءات الحد من انتشار مرض الكوليرا.

وسجلت السليمانية العديد من الإصابات بالمرض البكتيري الذي كثيراً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، ويتسبَّب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد.

وبحسب وزارة صحة إقليم كوردستان فقد تم تسليم السليمانية أكثر من 10 أطنان من المستلزمات الطبية والصحة للمساعدة في احتواء المرض.

وقبل ذلك، بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني هاتفياً مع سامان برزنجي وضع المرضى المصابين بالإسهال الحاد والكوليرا.

ووجّه رئيس الحكومة وزير الصحة بمتابعة أوضاع المصابين في السليمانية واتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من أمراض الإسهال والكوليرا ومكافحتها.

وسيعقد وزير الصحة سلسلة من اللقاءات والاجتماعات في المدينة.

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