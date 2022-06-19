صحة وبیئة

بعد السليمانية.. أربيل تسجل أربع إصابات بالكوليرا وتشكل غرفة عمليات لاحتوائها

أعلن خوشناو عن اتخاذ عدد من الإجراءات بما فيها تشكيل غرفة عمليات
author_image Kurdistan24 اربیل
أوميد خوشناو مع دلوفان محمد في مؤتمر صحفي مشترك بأربيل - صورة: كوردستان 24
أوميد خوشناو مع دلوفان محمد في مؤتمر صحفي مشترك بأربيل - صورة: كوردستان 24
کوردستان صحة أربيل الكوليرا

أربيل (كوردستان 24)- سجلت عاصمة إقليم كوردستان أربيل اليوم الأحد أربع إصابات مؤكدة بمرض الكوليرا، وأشارت في الوقت نفسه إلى تشكيل غرفة عمليات لاحتواء المرض الذي انتشر في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الصحة إنه تم تسجيل أربع إصابات بمرض الكوليرا إلى جانب الاشتباه بتسع حالات أخرى.

وأعلن خوشناو عن اتخاذ عدد من الإجراءات بما فيها تشكيل غرفة عمليات وإصدار تعليمات تخص المسابح والمطاعم والمقاهي والمساجد.

إلى ذلك، قال مدير صحة أربيل دلوفان محمد إن السلطات الصحية ستعزز مزيداً من الإجراءات الوقائية إلى جانب إمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم الأحد تسجيل 13 إصابة بالكوليرا، منها 10 إصابات في السليمانية واثنتان في المثنى بالإضافة إلى إصابة واحدة في كركوك.

وقررت حكومة إقليم كوردستان تعليق زيارة السجون مؤقتاً وذلك للحد من انتشار المرض.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

ابتداءً من يوم غد.. أربيل تجهز عدداً كبيراً من المحطات بالبنزين المدعوم
  30 دقائق
کوردستان

مسرور بارزاني يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية بعد تفشي الكوليرا
  56 دقائق
کوردستان

وزير الصحة يصل إلى السليمانية لمتابعة إجراءات الحد من انتشار الكوليرا
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف