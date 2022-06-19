بعد السليمانية.. أربيل تسجل أربع إصابات بالكوليرا وتشكل غرفة عمليات لاحتوائها

أربيل (كوردستان 24)- سجلت عاصمة إقليم كوردستان أربيل اليوم الأحد أربع إصابات مؤكدة بمرض الكوليرا، وأشارت في الوقت نفسه إلى تشكيل غرفة عمليات لاحتواء المرض الذي انتشر في السليمانية ثاني أكبر مدن الإقليم.

وقال محافظ أربيل أوميد خوشناو في مؤتمر صحفي مشترك مع مدير الصحة إنه تم تسجيل أربع إصابات بمرض الكوليرا إلى جانب الاشتباه بتسع حالات أخرى.

وأعلن خوشناو عن اتخاذ عدد من الإجراءات بما فيها تشكيل غرفة عمليات وإصدار تعليمات تخص المسابح والمطاعم والمقاهي والمساجد.

إلى ذلك، قال مدير صحة أربيل دلوفان محمد إن السلطات الصحية ستعزز مزيداً من الإجراءات الوقائية إلى جانب إمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية في وقت سابق من اليوم الأحد تسجيل 13 إصابة بالكوليرا، منها 10 إصابات في السليمانية واثنتان في المثنى بالإضافة إلى إصابة واحدة في كركوك.

وقررت حكومة إقليم كوردستان تعليق زيارة السجون مؤقتاً وذلك للحد من انتشار المرض.