صحة وبیئة

مسرور بارزاني يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية بعد تفشي الكوليرا

"أقلقتني أنباء انتشار الكوليرا في السليمانية وأربيل".
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رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني وزارة الصحة الكوليرا

أربيل (كوردستان 24)- دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الأحد المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية للحد من انتشار الكوليرا.

وسجلت كل من السليمانية وأربيل العديد من الإصابات المؤكدة بمرض الكوليرا ينتشر غالباً عن طريق الماء الملوَّث ويتسبَّب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد.

وكتب مسرور بارزاني في حسابه على تويتر "أقلقتني أنباء انتشار الكوليرا في السليمانية وأربيل".

وأشار إلى أنه على اتصال مع وزير الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاحتواء المرض.

ودعا رئيس الحكومة المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الصحية والنظافة والوقاية.

وكان وزير صحة إقليم كوردستان سامان برزنجي قد وصل مساء اليوم إلى مدينة السليمانية لمتابعة إجراءات الحد من انتشار المرض.

وقبل ذلك، بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني هاتفياً مع برزنجي وضع المرضى المصابين بالإسهال الحاد والكوليرا في الإقليم.

ووجّه رئيس الحكومة وزير الصحة بمتابعة أوضاع المصابين واتخاذ إجراءات صارمة للوقاية من أمراض الإسهال والكوليرا ومكافحتها.

 

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