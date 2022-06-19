اقتصاد

ابتداءً من يوم غد.. أربيل تجهز عدداً كبيراً من المحطات بالبنزين المدعوم

"تم توفير هذا البنزين من قبل وزارة الثروات الطبيعية بموجب توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان"
author_image Kurdistan24 اربیل
کوردستان إقليم كوردستان سعر البنزين أربيل

أربيل (كوردستان 24)- تبدأ أربيل يوم غد الاثنين تجهيز عدد كبير من محطات الوقود بالبنزين المدعوم، حسبما قاله مسؤول محلي.

وقال قائممقام قضاء مركز أربيل نبز عبد الحميد "اعتباراً من يوم غد سيتم تجهيز عدد كبير من محطات الوقود بالبنزين الذي سبق أصدرت حكومة إقليم كوردستان قراراً بشأنه".

وأضاف أنه سيتم تزويد تلك المحطات في أربيل وضواحيها بكميات كبيرة من البنزين ليباع إلى المستهلكين بسعر 800 دينار للتر الواحد.

وتابع "تم توفير هذا البنزين من قبل وزارة الثروات الطبيعية بموجب توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان بهدف خفض أسعار البنزين وتحسين جودته".

وفي أواخر الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الثروات الطبيعية أنها قررت خفض أسعار البنزين، وذلك بالتنسيق مع الشركات التي تورّد الوقود إلى الإقليم.

وارتفعت أسعار الوقود، ولا سيما البنزين في إقليم كوردستان، كما هو الحال في العالم، إثر تبعات الحرب التي تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا.

موضوعات ذات صلة
کوردستان

مسرور بارزاني يدعو المواطنين للالتزام بالإجراءات الصحية بعد تفشي الكوليرا
  57 دقائق
کوردستان

بعد السليمانية.. أربيل تسجل أربع إصابات بالكوليرا وتشكل غرفة عمليات لاحتوائها
  1 ساعة
کوردستان

وزير الصحة يصل إلى السليمانية لمتابعة إجراءات الحد من انتشار الكوليرا
  1 ساعة
See More
Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف