ابتداءً من يوم غد.. أربيل تجهز عدداً كبيراً من المحطات بالبنزين المدعوم

أربيل (كوردستان 24)- تبدأ أربيل يوم غد الاثنين تجهيز عدد كبير من محطات الوقود بالبنزين المدعوم، حسبما قاله مسؤول محلي.

وقال قائممقام قضاء مركز أربيل نبز عبد الحميد "اعتباراً من يوم غد سيتم تجهيز عدد كبير من محطات الوقود بالبنزين الذي سبق أصدرت حكومة إقليم كوردستان قراراً بشأنه".

وأضاف أنه سيتم تزويد تلك المحطات في أربيل وضواحيها بكميات كبيرة من البنزين ليباع إلى المستهلكين بسعر 800 دينار للتر الواحد.

وتابع "تم توفير هذا البنزين من قبل وزارة الثروات الطبيعية بموجب توجيه رئيس حكومة إقليم كوردستان بهدف خفض أسعار البنزين وتحسين جودته".

وفي أواخر الأسبوع الماضي، ذكرت وزارة الثروات الطبيعية أنها قررت خفض أسعار البنزين، وذلك بالتنسيق مع الشركات التي تورّد الوقود إلى الإقليم.

وارتفعت أسعار الوقود، ولا سيما البنزين في إقليم كوردستان، كما هو الحال في العالم، إثر تبعات الحرب التي تدور رحاها بين روسيا وأوكرانيا.