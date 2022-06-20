سیاسة

الاستخبارات العراقية تعلن مقتل والي الأنبار في تنظيم داعش

author_image سوار أحمد
العراق وكالة الاستخبارات العراق داعش

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مقتل والي الأنبار في تنظيم داعش في صحراء المحافظة.

وذكرت وكالة الاستخبارات إنّ "صقور الجو تمكنت من استهداف عجلة كانت تقل 4 إرهابيين بينهم من يسمى والي الأنبار المجرم أبو منصور في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار، حيث خرجت قوة لتفتيش المكان المستهدف وعثرت على 4 جثث وعجلة مدمرة وحزامين ناسفين وبندقيتين ومسدس".

وأشارت الوكالة إلى أن العملية تمت "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة".

وأعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية منذ أيام،  "القبض على إرهابي خطير في ديالى مسؤول عن عمليات النقل والدعم اللوجستي".

وأعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، مطلع هذا الشهر، اعتقال 14 عنصرا من تنظيم داعش في بغداد، بينهم قياديون بارزون في التنظيم.

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