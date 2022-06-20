السليمانية تجري فحوصات مختبرية وتؤكد: المياه نظيفة ولا صلة لها بانتشار الكوليرا

أربيل (كوردستان 24)- أجرت الجهات المعنية في محافظة السليمانية، فحوصات مختبرية لمصادر المياه، فيما اكدت ان انتشار مرض الكوليرا، لا علاقة له بالمياه في المدينة.

وذكر بيان لمديرية مياه السليمانية، ان الجهات المعنية اجرت فحوصات مختبرية لجميع مصادر المياه التي تشرف عليها المديرية وتلك التي توصل المياه للسكان"، مشيرة الى انه "تم التاكد من سلامة تلك المصادر".

واكد البيان، أن "كافة الفحوصات الصحية التي أجريت لمشروعي دوكان1 ودوكان2، وكذلك مشروع سرجنار والخزانات، أظهرت أن المياه نظيفة وصالحة للاستخدام وخالية من أي مشاكل".

وسجلت السليمانية العديد من الإصابات بالمرض البكتيري الذي كثيراً ما ينتشر عن طريق الماء الملوَّث، ويتسبَّب في الإصابة بإسهال وجفاف شديد.

وبحسب وزارة صحة إقليم كوردستان فقد تم تسليم السليمانية أكثر من 10 أطنان من المستلزمات الطبية والصحة للمساعدة في احتواء المرض.