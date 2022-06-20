وفاة الفنان الكوردي الشهير محمد اربيلي عن عمر ناهز 89 عاما

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الاثنين، الفنان المعروف محمد احمد اربيلي، عن 89 عاماً بعد معاناة مع المرض.

وكان اربيلي يرقد في احدى مستشفيات اربيل منذ 25 يوما حتى وفاته اليوم، حيث سيوارى الثرى في مقبرة الشيخ جولي باربيل بعد اداء صلاة الجنازة في احد المساجد.

ونعى مدير عام الثقافة في وزارة الثقافة بحكومة الاقليم فرهند غفور فنان اربيل، إن "هذا الفنان خدم الفن والاغنية لسنوات طويلة ولديه باقة من الاغاني التي ستبقى حية بعد رحيله"، مشيرا الى أن "فقدانه خسارة كبيرة للفن والاغنية في اربيل".

وولد اربيلي عام 1933، ومن أشهر أغانيه أغنية "يلا شوفير" التي كتبها ولحنها بنفسه وغناها "حسن زيرك" و"إبراهيم تاتليس".

والتحق محمد اربيلي عام 1959، باذاعة بغداد وسجل مجموعة من الاغاني التركمانية التي تسمى بالقوريات وذاع صيته بعد ذلك.